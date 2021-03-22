أبرز ضحايا برنامج مقالب رامز جلال

المستقلة /- كشفت تقارير صحفية، الأحد، عن أبرز ضحايا برنامج الفنان المصري، رامز جلال، الجديد للمقالب، والذي سيطل به على المشاهدين في رمضان 2021. وفقاً لصحيفة “الوطن” المصرية.

وأوضحت الصحيفة، أن أبرز ضحايا البرنامج للعام الحالي المطرب المصري، أحمد سعد، ونجمة فرقة مسرح مصر الكوميدية، ويزو، والفنانة المصرية سمية الخشاب. ولم تقتصر الضحايا على نجوم الفن. بل سيأتي نجوم واقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، على رأس قائمة ضحايا برنامج رامز جلال.

حيث سيستضيف نجوم الكرة المصرية محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى نادي الزمالك. ولاعبي الأهلي، محمد مجدي “أفشة”، ومحمد هاني، ومروان محسن. ونجمي الزمالك فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي.

جدير بالذكر، أن الإعلامي المصري في فضائية “النهار” المصرية، عمر ربيع ياسين. غرد عبر حسابه على موقع “تويتر” بأن اللاعبين “أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج رامز مريض نفسي. وأن الحلقات تم تصويرها في مدينة الملاهي في السعودية ويعرض البرنامج في شهر رمضان الكريم”.