أبرزهم “هنيدي و رانيا يوسف”.. نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلي

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المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني فى مصر ، على الاحتفال بفوز النادي الأهلي على نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بهدفين مقابل هدف ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.

حيث كتب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي ، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر : “ألف مبروك للقلعة الحمراء. كما قلنا #الأميرة_في_الجزيرة البطولة التاسعة وإلى السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.. هارد لك للزمالك.. كنتم ندا قويا وقدمتم مستوى مشرفا يليق بالنهائي الإفريقي”.

وعلق النجم محمد هنيدي، على فوز الأهلي بكأس نهائي أفريقيا، حيث نشر صورته في الطفولة التي ظهر فيها وهو يبكي، وعلق قائلًا: “مبروك للأهلي وهاردلك للزمالك، وتحيا الروح الرياضية”.

وشارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره بفيديو له من استاد القاهرة، عقب فوز النادي الأهلي على نظيره الزمال، في نهائي إفريقيا، وقال: “أبطال إفريقيا.. أسياد القارة”.

وحرص الفنان خالد النبوي على تهنئة فريق النادي الأهلى عبر حسابه الخاص بـ”تويتر” بتغريدة قال فيها: “الأهلي بطل أفريقيا.. مبروك”.

ومن جانبها قالت الفنانة رشا مهدي ، فى تغريدة لها عبر حسابها الخاص بـ”تويتر” : “مبروك للأهلي وجمهوره وهارد لك للزمالك ماتش حلو يليق مصر”.

واحتفلت الفنانة رانيا يوسف بفوز الأهلي على الزمالك في مباراة نهائي إفريقيا، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع”تويتر”: “وشي كان حلو عليكم مبروك الأهلي العظيم”.

يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وحقق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، وبفوز الأهلي في مباراة اليوم يكون قد حقق لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.

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