أبرزها فحص (PCR) ..الأردن يفرض إجراءات جديدة على القادمين إليه

المستقلة /- أحمد عبدالله/أصدرت هيئة الطيران المدني الأردنية، كتابا جديدا تضمن قرارا بإلغاء منصة القادمين للأردن جوا “gateway2jordan”، اعتبارا من يوم غد الأربعاء 20 يناير.

وأفاد موقع قناة المملكة أنه على المسافر القادم إلى الأردن إحضار فحص (PCR) نتيجته سلبية من المختبرات المعتمدة من الجهات الصحية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، على أن يعفى من ذلك الأطفال (5) سنوات فما دون”.

وأضاف الكتاب الذي حصل موقع المملكة علي نسخة منه قائلا “يتعين على القادمين إلى الأردن، تعبئة النموذج المخصص والمقدم له من قبل النقل الجوي (المنشور على موقع هيئة تنظيم الطيران المدني) والمرفق بهذا التعميم وعبر رابط إلكتروني في يوم السفر”.

وبحسب الكتاب الأردني الصادر عن هيئة الطيران المدني ، فإنه يتعين على الناقل الجوي/وكيل الاشراف، استلام النموذج المرفق في الرابط الإلكتروني، من الراكب على كاونتر التدقيق قبل الصعود إلى الطائرة وعدم صرف بطاقة صعود الطائرة في حال عدم تعبئة الراكب للنموذج كاملا تحت طائلة المسؤولية على الناقل الجوي والاحتفاظ بتلك الوثائق لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الرحلة وتسليمها للجهات المختصة عند الطلب إن لزم الأمر”.

كما نص الكتاب على ضرورة تحصيل قيمة فحص كوفيد-19 المعتمد وحسب التسعيرة المعلنة من وزارة الصحة والتي يتم تعميمها عليكم من قبل الهيئة من خلال نظام (Electronic Miscellaneous Documents) للشركات التي تقوم بإصدار تذاكر سفر وتوريدها للمختبر المعني من قبل الناقل الجوي نهاية كل شهر”.

وشدد الكتاب على شركات الطيران التي تشغل رحلات غير منتظمة أو تلك التي لا تصدر تذاكر سفر، إبرام عقود تجارية تنظم العلاقة بينها وبين المختبر المعني في كل مطار وآلية تسديد قيمة الفحوصات عن ركابه والضمانات اتجاه المختبر.

فيما الزم الكتاب التسديد نقدا أو بواسطة بطاقات ائتمانية للمختبر مقابل وصولات أصولية من قبل وكيل الإشراف الرحلات الخاصة والعارضة وأي راكب لا يحمل ما يثبت تسديده لقيمة الفحص أو الركاب الذين قاموا بشراء تذاكرهم قبل نهاية الشهر الحالي.

وواصل الكتاب تعليمات الجديدة الراكب القادم الي المملكة قائلا : يتم تسديد قيمة الفحص لمختبر كويست لاب في مطار الملكة علياء الدولي ومختبر بيولاب في مطار الملك الحسين الدولي/العقبة ومختبر ذا لاب في مطار عمان المدني.

فيما يعتمد الكود الدبلوماسي للدبلوماسيين المعتمدين من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وموظفي المنظمات الاقليمية والدولية التابعة للأمم المتحدة المقيمين وأفراد عائلاتهم لدخول أراضي المملكة بشكل دائم ولا تنتهي صلاحيته وبالإمكان العودة به لأراضي المملكة لعدة سفرات، بحيث يتم إعفائهم من إجراء فحص کوفيد-19 المعتمد في المطارات الأردنية بحسب الكتاب الصادر عن هيئة الطيران المدني

وقال “تطبق على جميع المسافرين القادمين عند دخولهم أراضي الأردن التعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والجهات الرسمية ذات الصلة وتحت طائلة المسؤولية، ويخضع الركاب القادمون من الدول المقيدة للتدقيق الأمني قبل وصولهم من خلال تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الركاب وعلى الناقل الجوي في حال رفض إدخال المسافر من ذوي الجنسيات المقيدة إعادته إلى بلد المقصد”.

وأشار الكتاب إلى أن جميع إجراءات التأشيرات المعمول بها لدى وزارة الداخلية فيما يتعلق بالجنسيات الأجنبية سيتم تطبيقها، ويطبق إعلان الطيارين (NOTAM) النافذ الصادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني.

وألغت الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.