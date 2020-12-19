آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت نقابة المهن الموسيقية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وذكرت النقابة في بيانها، أن محمد منير بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، حيث عاد بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلي حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد على حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد “باب الجمال” الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل”.

يذكر أن الفنان محمد منير ، تعرض لوعكة صحية مؤخرًا استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية للإطمئنان على حالته.