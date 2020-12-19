آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت نقابة المهن الموسيقية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وذكرت النقابة في بيانها، أن محمد منير بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، حيث عاد بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلي حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد على حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد “باب الجمال” الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل”.

يذكر أن الفنان محمد منير ، تعرض لوعكة صحية مؤخرًا استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية للإطمئنان على حالته.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير

اخر الاخبار

صور.. ممثل تونسي يثير ضجة بعد ظهوره بملابس نسائية فى مهرجان قرطاج

اخر الاخبار

بيان صادر عن البنك المركزي العراقي

اخر الاخبار

الوحدة الاقتصادية العربية: جائحة كورونا مثلت تحدي غير مسبوق

اخر الاخبار

ليفربول يسحق كريستال بالاس بسباعية في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

كأول دولة عربية..الامارات تنضم لشبكة الحكومات المرنة

اخر الاخبار

صور.. حفل كامل العدد للفنان طارق طرقان بدار الأوبرا المصرية