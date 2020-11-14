SF90 Stradale اجمل سيارة رياضية هجينة من فيراري

المستقلة/ – كشفت شركة فيراري عن سيارتها SF90 Stradale التي اعتبرت من بين أجمل السيارات الرياضية الهجينة، واليوم أعلنت عن نسخة مطورة من هذه السيارة بملامح أكثر تميزا.

ومن أكثر ما يشد الانتباه في سيارة SF90 Spider الجديدة من فيراري هو العناية الفائقة التي أولاها المصممون لكل تفصيل في تفاصيل هذه المركبة، بدءا من التصميم العام للهيكل ذو الانسيابية العالية، ومرورا بتصميم المصابيح وفتحات الهواء وحتى تصميم غطاء المحرك من الخلف.

وحصلت هذه المركبة على سقف متحرك يمكن أن يطوى ويختفي داخل صندوق خلفي بكبسة زر وبسرعة كبيرة للتحول Spider لسيارة مكشوفة أنيقة، كما زودت بمقود رياضي مجهز بأزرار تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بمعظم التقنيات وأنظمة الصوت وأنظمة القيادة المتنوعة، والتحكم بإعدادات الشاشات الموجودة على واجهة القيادة.

ويوفر القوة لهذه السيارة منظومة هجينة تعتمد على محرك بنزين بـ 8 أسطوانات وعزم 780 حصانا، وثلاث محركات كهربائية تضيف عزما يعادل 220 حصانا.

وجهزتها فيراري أيضا بنظام دفع رباعي، وعلبة سرعة بـ 8 سرعات، والعديد من أنظمة القيادة التي تناسب مختلف الطرقات مثل أنظمة Sport Performance و Extreme Qualify، إضافة إلى نظام eDrive الذي يمكنها من الحركة بالاعتماد على المحركات الكهربائية فقط وبسرعة 135 كلم/سا.