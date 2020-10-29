بالصور.. انطلاق مهرجان الرمان في حلبجة إقليم الكردستان

المستقلة /- انطلق في مدينة حلبجة جنوبي شرقي محافظة السليمانية، اليوم الخميس، فعاليات المهرجان السادس للرمان، بمشاركة العشرات من الشركات والمزارعين ورجال الأعمال.

وعرض الفلاحون منتجاتهم من الرمان في متنزه خصص لهذا المهرجان الذي يقام سنويا كتقليد في حلبجة .

ويتصدر الرمان العرض من بين المنتوجات المحلية الأخرى في المهرجان باعتباره من أفضل أنواع الرمان في إقليم كردستان.

وبحسب المنظمين للمهرجان، فإن الغرض من عرض وإقامة مثل هكذا فعاليات، يأتي من أجل عرض المحصولات المحلية، استعراض جودتها، لا سيما للأشخاص القادمين من خارج كردستان.