المشتركة : العمليات الاستباقية هدفها تأمين الانتخابات المقلبة

المستقلة /- كشفت قيادة العمليات المشتركة ، هدف العمليات الاستباقية للقوات الامنية الجارية حاليا في بغداد والمناطق المحيطة بها ، موضحة انها لتأمين الانتخابات المقبلة والزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام “.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان القوات الامنية بمختلف مسمياتها تعمل بجهد كبير لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وتأمين مداخل ومخارج العاصمة بغداد واطرافها ، وايضا لتأمين الزيارة الاربعينة للامام الحسين عليه السلام “.

واوضح ان هذين الحدثين سيكونان بتوقيت متقارب لذا من المهم جدا العمل بعمليات استباقية واستخبارية في عدد من مناطق العاصمة وحزامها ، وهذ ما تقوم به القوات الامنية حاليا ، من اجل القضاء على الارهابيين ومنعهم من دخول بغداد ، للقيام بالعمليات الارهابية “.

واشار الخفاجي الى ان المعلومات الاستخبارية تؤشر الى محاولة تنظيم داعش القيام بعمليات ارهابية وخروقات امنية في بعض الاماكن ، لذا من المهم جدا الاستمرار بالعمليات الاستباقية لتأمين الانتخابات وزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وقطع دابر الارهاب اينما وجد “.