7% ارتفاع في أسعار البيتكوين لتتخطى 59 ألف دولار

7% ارتفاع في أسعار البيتكوين لتتخطى 59 ألف دولار

المستقلة/-ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 7 %خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد أعلى 59 ألف دولار.

كانت العملة الرقمية الأكبر في العالم قد وصلت إلى مستوى 61 ألف دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الهبوط بسبب عمليات جني الأرباح.

و ارتفعت البيتكوين بنحو 8.1 بالمائة إلى 59.435 ألف دولار، في حين صعدت الإيثريوم بنسبة 2.5 بالمائة إلى 1824.5 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 1.810 تريليون دولار، مقارنة مع مستوى 1.702 تريليون دولار.

وأتاح بنك “مورجان ستانلي” لكبار عملائه من الأثرياء إمكانية شراء البيتكوين وهو مادعم صعود العملة الرقمية، والتي يتوقع أن تصل إلى 100 ألف دولار قبل نهاية العام الجاري.