7% ارتفاع في أسعار البيتكوين لتتخطى 59 ألف دولار

المستقلة/-ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 7 %خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد أعلى 59 ألف دولار. 

كانت العملة الرقمية الأكبر في العالم قد وصلت إلى مستوى 61 ألف دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الهبوط بسبب عمليات جني الأرباح.

و ارتفعت البيتكوين بنحو 8.1 بالمائة إلى 59.435 ألف دولار، في حين صعدت الإيثريوم بنسبة 2.5 بالمائة إلى 1824.5 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 1.810 تريليون دولار، مقارنة مع مستوى 1.702 تريليون دولار.

وأتاح بنك “مورجان ستانلي” لكبار عملائه من الأثرياء إمكانية شراء البيتكوين وهو مادعم صعود العملة الرقمية، والتي يتوقع أن تصل إلى 100 ألف دولار قبل نهاية العام الجاري.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية ، وجدل (خبراء الفقه)!

اخبار الاردن

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

اخبار السعودية

إغلاق 5 مساجد في 5 مناطق بالسعودية بسبب كورونا

اخبار مصر

مصر.. البحوث الفلكية تعلن موعد غرة شهر رمضان

اخر الاخبار

 يوجد “تغيير الآن”… الحريرى يعلق بعد الاجتماع بالرئيس

اخر الاخبار

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام  بشأن 9 أشخاص بينهم 3 سيدات

اخر الاخبار

مصر تعلن مراحل خروج وعودة العاملين المصريين بالسعودية بعد إلغاء الكفيل

اخر الاخبار

مصر تعلن مراحل خروج وعودة العاملين المصريين بالسعودية بعد إلغاء الكفيل

اخر الاخبار

الأردن.. توقيف رئيس مجموعة الغازات الطبية بشأن قضية مستشفى السلط

اخر الاخبار

لأول مرة.. خمس نساء في الحكومة الليبية والخارجية تقودها امرأة

الاخبار

لمواجهة التضخم..المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة 19%

اخر الاخبار

لبنان.. عون يحدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا

اخبار مصر

مصر.. مفاجأة عن ارتداء ياسمين صبري أغلى عقد في العالم.. فيديو

اخر الاخبار

انتشار صور للعاهل السعودي الملك سلمان يثير تفاعلا في المملكة.. صور

اخر الاخبار

العناية الإلهية تنقذ وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

اخر الاخبار

بيان عاجل من الكويت بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها

اخر الاخبار

أول تعليق من الخارجية المصرية على تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة