660 مليار دولار إجمالي قيمة التداول في بورصات الخليج خلال 2020

المستقلة/- استقرت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020 في المنطقة الحمراء خلال معظم فترات العام، متأثرة بظهور فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي في المنطقة العربية.

وقالت بحوث كامكو انفست، أنه مع نهاية العام الجاري استقرت بورصتان خليجيتان فقط في المنطقة الخضراء.

وأضافت بحوث كامكو، إن نشاط التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي كان جيدا إلى حد كبير خلال العام 2020 في جميع الأسواق، باستثناء عمان والبحرين حيث تضاعف إجمالي القيمة المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الضعف لتصل إلى 659.8 مليار دولار أمريكي مقابل 309.9 مليار دولار أمريكي في العام 2019.