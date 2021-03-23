650 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة كورونا

المستقلة/-يدرس صندوق النقد الدولي خطة لإنشاء ما يصل إلى 650 مليار دولار من الأصول الاحتياطية الإضافية لمساعدة الاقتصادات النامية على مواجهة وباء كوفيد-19، مع احتمال اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الشهر المقبل، وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات إن المجلس التنفيذي للصندوق ناقش المقترح بشكل غير رسمي يوم الثلاثاء، وإن إحدى الأولويات تتعلق بحجم إصدار الوحدات المعروفة باسم “حقوق السحب الخاصة”. ووفق المصادر، يتركز الاهتمام الآن على إصدار بقيمة 650 مليار دولار،، بعد الحديث السابق عن 500 مليار دولار.
وامتنع المكتب الصحفي لصندوق النقد الدولي عن التعليق. ومن المتوقع أن تصدر كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بياناً بعد الاجتماع، على حد قول أحد المصادر.سيكون إصدار حقوق السحب الخاصة بحوالي 650 مليار دولار بمثابة الحد الأقصى الذي يمكن للولايات المتحدة دعمه دون الحصول على موافقة من الكونغرس، اعتماداً على سعر الصرف. وحث النائب الجمهوري فرينش هيل، من أركنساس، والعضو في لجنة الخدمات المالية، على معارضة الإصدار، واصفاً إياه بأنه “هبة للدول الغنية والأنظمة المارقة” مثل الصين، وروسيا، وإيران.

ويهدف صندوق النقد الدولي إلى إصدار إعلان رسمي عن إنشاء الاحتياطيات خلال اجتماعات الربيع في الفترة من 5 إلى 11 أبريل، وفقاً لما ذكرته المصادر.

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