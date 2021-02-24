6 وفيات و13 إصابة … موكب زفاف في مصر يتحول إلى عزاء

6 وفيات و13 إصابة … موكب زفاف في مصر يتحول إلى عزاء

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وقع حادث تصادم مروع لسيارتين في مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، بمصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، توفي على إثره ستة أشخاص وأصيب 13 آخرون.

وبحسب تحريات الأولية، الصادرة عن محافظ مرسى مطروح، فقد وقع حادث انقلاب سيارة دفع رباعي بعد اصطدامها بسيارة ميكروباص على طريق ”المراقي-بهي الدين“ في سيوة، أثناء حفل زفاف، وهو ما حوّل المناسبة إلى مأتم.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات صحافية، إن الجثث نقلها الإسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سيوة المركزي، وتم تحويل 8 من المصابين إلى مستشفى مطروح العام، والباقين لمستشفى سيوة، وبينهم أطفال.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، زار مستشفى سيوة المركزي، للاطمئنان على المصابين ومتابعة الحادث، مقدما المواساة لأهالي المصابين، والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الطبية وتحويل الحالات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص فريق طبي بقسم الطوارئ في مستشفى مطروح العام لاستقبال المصابين في الحادث، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم والفحوصات الطبية والأشعة، وجميع الخدمات الطبية التي يحتاجونها.

وتم التحفظ على جثامين الموتى بالمشرحة لتكون تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة عند مباشرة التحقيقات والوقوف على تفاصيل الحادث.

وتخلف حوادث أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في مصر. وقبل أيام أصيب 5 أشخاص بقرية البهنسا بمدينة بني مزار، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر.

كما لقيت سيدتان مصرعهما، بينما أصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا.