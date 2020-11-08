6 قضايا اقتصادية على رأس أولويات” بايدن”

المستقلة/أمل نبيل/ أعلن أمس السبت فوز المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، متغلبًا على الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي كان داعما للصناعة.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز ،فان اصلاح السياسات المالية لن يكون على رأس أولويات بايدن،ومن المتوقع أن يتخذ موقفًا أكثر صرامة من ترامب ورئيسه السابق الرئيس باراك أوباما.

واستعان بايدن بمنظم سوق المشتقات السابق غاري جينسلر ، الذي اشتهر بكونه صارمًا في وول ستريت ، للعمل على خطة انتقالية للرقابة على الصناعات المالية.

بعض المجالات التي يمكن أن تركز عليها دارة جو بايدن:

أولا:قانون إعادة الاستثمار المجتمعي

هو قانون إقراض عادل يمنح البنوك نقاطًا تنظيمية لإقراض المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وتعهد بايدن خلال حملته بتوسيع القواعد لتشمل قطاعات أخرى ، بما في ذلك شركات الرهن العقاري والتأمين.

ثانيا: التمويل العقاري

يسعى الديمقراطيون وبايدن الى حل أزمة الاسكان باهظ التكلفة في الولايات المتحدة.

ومن المحتمل أن تحاول إدارة بايدن وقف خطة ترامب لاخراج عملاقتي تمويل الإسكان فاني ماي وفريدي ماك من تحت سيطرة الحكومة ، وهي خطوة يخشى الديمقراطيون من أن تزيد تكلفة الرهن العقاري للأمريكيين من ذوي الدخل المتوسط ​والمنخفض.

ثالثا: حماية المستهلك

يدعو بايدن الى اشراف أكثر صرامة على الإقراض الاستهلاكي وقمع ممارسات الإقراض التمييزية

رابعا:مخاطر تغير المناخ

يضغط الديمقراطيون من أجل مطالبة الشركات بالكشف عن مخاطر تغير المناخ لأعمالهم ولكي يتم دمج هذه المخاطر في النظام التنظيمي المالي.

ودعا بايدن إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتصدي لتغير المناخ .

خامسا: اصلاح سياسة الافلاس

تتضمن استبعاد المنازل والسيارات الشخصية للافراد من عمليات التصفية، إذا تعرضوا للافلاس.

سادسا: البريد البنكي

تهدف هذه الخدمة ،الى تقديم الخدمات المصرفية من قبل البنوك بأسعار جيدة.