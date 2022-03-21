6 أطعمة يمكن تقديمها لطفلك لرفع مناعته

المستقلة/ – مع بلوغ طفلك عامه الأول أطعمة عديدة يجب تقديمها للطفل فيحتاج الطفل البالغ من العمر سنة واحدة إلى 1000 سعر حراري ، و 700 مجم من الكالسيوم، و 600 وحدة دولية من فيتامين د إليك أفضل الصحية التي يمكن تقديمها للطفل.

1. الخيار

يعد الخيار من أفضل الأطعمة لطفلك البالغ من العمر عام واحد ويمكن أن يساعد الخيار في منع الجفاف.

2. البروكلي

يعتبر البروكلي المطهو ​​على البخار من الخضروات الصحية الأخرى التي يمكنك إطعامها لطفلك فهو غني بالألياف وفيتامين ج ، يمكن أن يساعد البروكلي في ملء المعدة وتحسين صحة العين.

3. الفاصوليا المهروسة

يمكنك الاختيار بين الفاصوليا السوداء أو الفاصوليا البيضاء ، وهي مغذية للغاية ومليئة بالألياف . اسلقي الفاصوليا حتى تصبح طرية واهرسيها لتصبح معجونًا طريًا لسهولة استهلاك طفلك وهضمه أيضًا .

4. دقيق الشوفان

يعتبر دقيق الشوفان ، المليء بالبروتينات والكربوهيدرات والمعادن والدهون الصحية والألياف والفيتامينات ، غذاءً مثاليًا لطفلك.

يمكنك صنع دقيق الشوفان في المنزل عن طريق إضافة الحليب بدلاً من الماء للحصول على تغذية إضافية.

5. فول الصويا

بديل رائع للبروتين للنباتيين ، حبيبات الصويا تجعل الطعام الصحي.

6. السمك

أضف كاري السمك المسلوق (مع القليل من التوابل) إلى نظام طفلك الغذائي حيث يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ والقلب.