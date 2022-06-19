الاولمبي السعودي يتوج ببطولة كاس اسيا تحت 23 عاما

المستقلة/- توج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ببطولة كأس آسيا 2022، بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب نهائي البطولة.

وواجه الأخضر الأولمبي نظيره الأوزبكي، عصر اليوم الأحد ، على ملعب ميلي ستاديوم في أوزبكستان، في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

هدف اللقاء الأول جاء عن طريق اللاعب أحمد الغامدي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك الحارس في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ليعلن تقدم السعودية على أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 74 أضاف فراس البريكان اللاعب المميز في صفوف المنتخب السعودي، هدف التعزيز لصالح كتيبة سعد الشهري، ليصعب الموقف على المنتخب الأوزبكي ويخطف اللقب للمنتخب الوطني الأولمبي.

يذكر أن المنتخب الوطني حقق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا ولم تسكن شباكه أي أهدف طوال مشواره، ولم يخسر أي لقاء في دور المجموعات.

واحرز منتخب اليابان المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب الاسترالي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء.