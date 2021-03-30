5 أسباب تجعل الذهب خيارك الأفضل للاستثمار

المستقلة/…”يعد الذهب الملاذ الأكثر آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية، ويكتسب الذهب قيمته من كونه معدنا نادرا، ويجب عليك قبل اتخاذ قرار استثمار أموالك في الذهب معرفة الإجابة عن الخمس الأسئلة التالية”:

أولا: لماذا تشتري الذهب أو الفضة؟

في الأوقات “المستقرة”، يجب تخصيص ما لا يقل عن 10٪ من محفظة الفرد للمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة بغرض التنويع، ولدى العديد من الخبراء مثل راي داليو وجهات نظر مماثلة، حيث تتعرض سوق الأسهم لموجات هبوط عنيفة، كما تتناقص قيمة العملات الورقية باستمرار.

ماذا يعني ذلك لأي شخص لديه احتياطيات نقدية في بنكه؟ خسارة مقابلة في القوة الشرائية.

يمكن للمعادن الثمينة، التي زادت قيمتها في السنوات العديدة الماضية، تعويض تلك الخسارة، مع استخدام المستثمرين للعلاقة العكسية لحماية محافظهم الاستثمارية، والمعادن الثمينة هي وسيلة للتحوط ضد التضخم.

ثانيا هل الوقت مناسب الآن لشراء الذهب؟

تُظهر الحالة الاقتصادية الحالية إشارات شراء قوية. انخفض الدولار ، ويتوقع بعض الخبراء أن يكون هناك مجال أكبر للانخفاض ، وذلك لسبب وجيه. اعتبارًا من فبراير ، بلغ الدين الوطني الولايات المتحدة حوالي 28 تريليون دولار، وقام الكونجرس والاحتياطي الفيدرالي بإلقاء تريليونات الدولارات في الإغاثة في أزمة كوفيد -19. قد يكون وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية في خطر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمساعدة الاقتصاد.

ثالثا.. ما نوع العوائد التي يوفرها الذهب والفضة المادي؟

تحافظ المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة على القوة الشرائية رغم مرور السنوات، وتعد أداة تحوط ضد التضخم.

رابعا: كيف يختلف الذهب المادي عن الذهب الورقي؟

هناك طريقتان رئيسيتان للاستثمار في الذهب: الورقية والمادية.

الذهب الورقي هو لحماية المحفظة ، ويستخدم لتنويع المحافظ ، والذي عادة ما يحقق التوازن في أوقات عدم اليقين في السوق.

الذهب المادي هو لحماية قوتك الشرائية ، أو كما تمت مناقشته سابقًا ، لتأمين قوتك الشرائية.

خامسا: ما هي عيوب ومخاطر الذهب المادي؟

كما هو الحال مع أي استثمار ، هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها. أحد عيوب شراء المعادن الثمينة المادية هو تكاليف التخزين والتأمين المرتبطة بها. لا تتحمل الاستثمارات مثل الأسهم والسندات أي تكاليف تخزين. يتطلب حساب التقاعد الفردي للمعادن الثمينة (IRA) تخزين معادنك في مستودع مثل Brinks ، وهو مؤمن بالكامل ولكنه يتحمل رسوم تخزين سنوية. قد يتطلب شراء المعادن للاحتفاظ بها في منزلك استثمارًا أوليًا في خزنة / قبو للحفاظ على المعادن آمنة وقد يتطلب أيضًا تأمينًا إضافيًا مع احتمالات السرقة أو الكوارث الطبيعية.

يمكن اعتبار تكلفة الفرصة البديلة لاستثمارك في المعادن المادية بدلاً من الأسهم الغنية بالأرباح عيبًا آخر. ستولد المعادن المادية دخلاً فقط عند بيع المعادن ، على عكس الأرباح الفصلية المرتبطة ببعض الأسهم.

أخيرًا ، يجب أن يتذكر المستثمرون أن هناك دائمًا مخاطرة. بينما يمكننا استخدام الاتجاهات التاريخية لتتبع أداء المعادن الثمينة ، لا يمكننا ضمان أنها ستؤدي إلى عائد إيجابي على الاستثمار. مثل أي استثمار آخر ، يمكن أن تنخفض قيمة المعادن الثمينة. على الرغم من أن أدائها التاريخي أظهر أنها واحدة من أكثر الاستثمارات أمانًا ، إلا أنه لا يزال هناك مستوى معين من المخاطر. يجب على المستثمرين النظر بشكل كامل في كل هذه الجوانب قبل الالتزام بالذهب.