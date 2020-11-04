البنك المركزي يبيع اكثر من 178 مليون دولار في مزاد العملة

البنك المركزي يبيع اكثر من 178 مليون دولار في مزاد العملة

المستقلة .. اعلن البنك المركزي العراقي ، عن بيع 178.350.000 مليون دولار ضمن نافذة بيع العملة اليوم الاربعاء.

واوضح ان مبالغ تعزيز الارصدة في الخارجة بلغت 161.000.000 مليون دولار ، موزعة على 36 مصرفا شارك بالمزاد هذا اليوم.

فيما بلغ اجمالي المبيعات النقدية 17.350.000 مليون دولار.

واوضح البنك في بيان أن سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1190) دينار لكل دولار. كما أن سعر البيع النقدي (1190) دينارلكل دولار.

وأظهر البيان مشاركة 17 مصرفا في مزاد العملة لهذا اليوم، فيما بلغ عدد المصارف المشاركة لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 36 مصرفا, اضافة الى 8 شركات صرافة.

وبلغ اجمالي عدد شركات التوسط المشاركة بمزاد العملة 280 شركة.