4 مرشحين لخلافة سعد حافظ في تدريب الديوانية

(المستقلة) كشف مصدر داخل نادي الديوانية عن أسماء 4 مرشحين لخلافة سعد حافظ في تدريب الفريق.

وكان نادي الديوانية قد أعلن مساء أمس السبت عن إقالة سعد حافظ، بعد أسبوعين تقريبا من تعيينه.

وقال علاء البصري، مدير المكتب الإعلامي لنادي الديوانية، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تسمية المدرب الجديد.

وأشار البصري إلى أن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق هم الإسباني لويس ميجيل والسوري حسام السيد، بجانب حكيم شاكر وقصي منير.

ويحتل الديوانية حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزه على النجف في الجولة الأولى، ثم تعادله مع نفط ميسان في الجولة الثانية، وخسارته 0-2 أمام الكرخ في الجولة الثالثة.