4 فوائد صحية للنوم

المستقلة /- لا يقل النوم الكافي عن أهمية تناول الأطعمة المغذية للحفاظ على نمط حياة صحي. يحتاج الأفراد إلى ست ساعات على الأقل من النوم يوميًا حتى يعمل العقل بشكل صحيح ولكي يظل الجسم بصحة جيدة.

يشير خبراء الصحة والدراسات إلى أنه من الضروري أن ينام الشخص البالغ من 6 إلى 9 ساعات كل ليلة لتجنب ظهور مشاكل صحية مختلفة.

إليك فوائد الحصول على مزيد من النوم.

1. يحسن وظيفة المناعة

يكتشف جهازك المناعي البكتيريا والفيروسات الضارة في الجسم ويدمرها لحمايتك من الأمراض.

لسوء الحظ ، فإن الحرمان من النوم يغير وظيفة جهاز المناعة لديك. نتيجة لذلك ، قد لا تكون قادرًا على مقاومة المرض بالسرعة

2. يحسن وظائف المخ

يلعب النوم دورًا كبيرًا في التعلم والذاكرة فعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، يصعب عليك التركيز وتلقي معلومات جديدة.

3. يعزز المزاج

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات المزاج. أظهرت الدراسات أنه من المرجح أن تصاب بالاكتئاب بخمس مرات إذا كنت تعاني من الأرق. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن تعاني من القلق أو اضطرابات الهلع إذا كنت تعاني من الأرق.

4. قد يعزز صحة القلب

أثناء النوم ، ينخفض ​​ضغط الدم ، مما يمنح قلبك وأوعيتك الدموية راحة . ومع ذلككلما قل النوم الذي تحصل عليه ، استمر ارتفاع ضغط الدم لديك. يمكن أن يكون سبب أمراض القلب ، بما في ذلك السكتة الدماغية ، هو ارتفاع ضغط الدم