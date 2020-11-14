4 أندية تختار ملاعب بديلة لـ”الشعب”

(المستقلة) أعلنت 4 أندية في الدوري العراقي الممتاز اختيار ملاعب بديلة لاحتضان مبارياتها، بدلا من ملعب “الشعب”.

ومؤخرا طلبت الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، من 5 أندية اختيار ملعب بديل لملعب الشعب الدولي، الذي اختارته لخوض مبارياتها في الموسم الحالي من الدوري العراقي الممتاز.

وكانت أندية الشرطة والطلبة والزوراء والنفط والقوة الجوية قد اختارت ملعب الشعب الدولي أرضا لإقامة مبارياتها في الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

واختار الشرطة ملعب الكوت، وكل من الجوية والزوراء ملعب كربلاء، فيما استقر النفط على ملعب الكرخ.

وحتى الآن لم يستقر الطلبة على ملعب بديل لاستضافة مبارياته.