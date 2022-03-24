4 أسباب لآلام الأسنان في الصباح

المستقلة /- إن الشعور بألم الأسنان في الصباح أمر شائع، ويمكن أن تتراوح الأسباب من خفيفة إلى شديدة .

وفيما يلي الأسباب الأربعة الأكثر شيوعًا لألم الأسنان في الصباح، وكيفية الحصول على الراحة وأبرز العلاجات، وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندي.

1. أمراض اللثة

تحدث أمراض اللثة عندما يتراكم البلاك على الأسنان، ويمكن أن يتسبب الالتهاب في احمرار اللثة حول أسنانك وتورمها.

قد تخطئ في هذا الأمر على أنه ألم الأسنان، والذي يمكن أن يتسبب في نهاية المطاف في أن تصبح أسنانك متقرحة.

2. التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية ألم الأسنان في الصباح.

عدوى أو التهاب الجيوب الأنفية تضغط على الأعصاب في وجهك، بما في ذلك الأعصاب الموجودة حول أسنانك، مما يسبب الألم عند الاستيقاظ في الصباح.

3. خراج الأسنان

إذا أصيبت لثتك أو أسنانك بالبكتيريا، يمكن أن تصاب بخراج الأسنان، وهي حالة مؤلمة.

تشمل الأعراض الحمى، وتورم الغدد في الرقبة والفك، وألم في الوجه بالقرب من السن المصاب، ورائحة الفم الكريهة غير المبررة (رائحة الفم الكريهة)، يجب عليك الاتصال بطبيب الأسنان على الفور إذا كان لديك خراج لأن العدوى يمكن أن تنتشر إلى الأسنان المحيطة وتضر بصحة فمك.

4. صرير الأسنان

هو سبب شائع لآلام الأسنان في الصباح.

طحن أسنانك في الليل أثناء النوم عادة شائعة لا يدرك الكثير من الناس أنهم يفعلونها.

خلال فحوصات الأسنان المنتظمة، يمكن لأطباء الأسنان اكتشاف صرير الأسنان عند فحص مينا الأسنان ورؤية تآكلها.

بالإضافة إلى آلام الأسنان، يمكن أن يسبب صرير الأسنان ألمًا في الفك وألمًا عامًا بالوجه وصداعًا.

تأكد من زيارة طبيب الأسنان إذا كان هذا يحدث لك.