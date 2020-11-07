3 أسباب لانتهاء شحن هاتفك بسرعة … كيف تعالجها

المستقلة … رغم التطور الهائل والكبير الذي شهدته صناعة الهواتف الذكية والاجهزة الالكترونية في السنوات العشر الاخيرة الا ان الشركات المصنعة لم تتوصل الى حل نهائي وجذري لمشكلة انتهاء شحن الهواتف او موت البطارية.

الا ان بعض الشركات قدمت حلولاً متطورة ولكن في نهاية الامر تعتبر جميعها : انصاف حلول ” مثل تدعيم الهواتف والاجهزة الذكية بميزة الشحن السريع والتي تمكنك من شحن جهازك في مدة لا تتجاوز 40 دقيقة بافضل الحالات، ولكن ليس جميع الاشخاص حول العالم بامكانهم اقتناء هاتف يشحن بقوة 60 واط فاكثر و يحصل على شحن سريع لهاتفه او جهازه الذكية خلال دقائق معدودة.

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تكمن مشكلة انتهاء البطارية ب 3 اسباب تعتبر رئيسية نوعاً ما او مشتركة لدى اغلب الاجهزة الذكية وعلى وجه الخصوص الهواتف.

شاشة الهاتف:

تُعتبر الشاشة هي أكبر مستهلك لطاقة بطارية الهاتف خاصة مع ظهور الهواتف الذكية الحديثة، التي زادت أحجام شاشاتها وتطورت تقنيات العرض الخاصة بها بشكل أسرع بكثير من تقنيات البطاريات، وهذا التطور كان على حساب البطاريات حيث اصبحت الشاشات اهم الاسباب لفقدان هاتفك شحنه بسرعة كبيرة.

واليك بعض النصائح التي يمكنها تحسين شحن هاتفك بالتعامل مع الشاشة:

خفض سطوع الشاشة او جعله اوتوماتيكياً ” تلقائي “

تقليل معدل التحديث الخاصة بالشاشة

تقليل دقة الشاشة من الاعدادات

البحث عن الشبكة / الاتصال الدائم لشبكات الهاتف:

تعمل الهواتف بشكل تلقائي على البحث عن الشبكات المحيطة بك وهو ما يجعل هاتفك يستهلك من بطاريته للبحث عن اقرب شبكة لك، ولحل هذه المشكلة اجعل البحث عن الشبكات يدوي وليس تلقائي، ايضاً قم بتعطيل استخدام البيانات في حال لم تكن بحاجته لتقلل من استهلاك شبكات الجيل الثالث والرابع لبطارية هاتفك.

التطبيقات:

تعتبر التطبيقات واحداً من اهم الاسباب التي تستنفز بطارية الهاتف الذكية، خصوصاً تلك التي تستخدم التحديث في الخلفية مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني والطقس وغيرها من التطبيقات الاخرى، ولتقليل صرف البطارية بسبب التطبيقات تأكد من ضبط التطبيقات التي تعمل في الخلفية فقط المهمة والتي تحتاجها في عملك ويومك بشكل مستمر.