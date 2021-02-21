27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

المستقلة /… سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2002 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 667 ألفا و937 إصابة، بينها 13 ألفا و272 وفاة، و618 ألفاً و509 حالات شفاء.

يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية اتخذت إجراءات جديدة لاحتواء تصاعد الإصابات بكورونا في الأسابيع القليلة الماضية من بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وغلق المساجد والمتنزهات وأماكن عامة.