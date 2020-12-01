200 متر .. فيلم يمثل الاردن في أوسكار 2021

المستقلة /- اختار الأردن فيلم «200 متر» للمخرج أمين نايفة، لتمثيل البلاد رسميّا عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2021 لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93.

ووقع اختيار لجنة خبراء مؤلفة من مهنيين أردنيين معنيين بالمشهد الثقافي والسمعي- البصري الأردني على هذا الفيلم، بعد أن كانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد نظمت سير العملية بصفتها الجهة الرسمية في البلاد لتقديم الأفلام للترشُح في جوائز الأوسكار.

ينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ «روود موفي» ويروي قصة زوجين – مصطفى وسلوى – يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل.

تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية. في يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم اليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج والكاتب الشابّ الذي أمضى سنواته التكوينية متنقلا بين الأردن وفلسطين. حصل الفيلم على منحة التطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام وشارك لاحقا في ورشة راوي لكتّاب السيناريو في الأردن. وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في قسم «أيام البندقية» في أيلول الماضي، حيث فاز بجائزة الجمهور.

كما حصل علي سليمان على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، ومن ثم حصد الفيلم ثلاث جوائز في مهرجان الجونة السينمائي: جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد فيبريسكي وجائزة أفضل ممثل. وكان من نصيب الفيلم الفوز مؤخرا بجائزتين، أفضل مخرج في مهرجان تيسالونيكي الحادي والستين وجائزة أفضل فيلم على الشاشة في الاختيار الرسمي للقصص الاستثنائية في مهرجان إشبيلية للأفلام.

وجاء في بيان لجنة الاختيار التي ترأسها المخرج الأردني أمين مطالقة: «بالنيابة عن الأردن، يسرنا أن نقدم بكل فخر فيلم «200 متر» للمخرج أمين نايفة لمسابقة الأوسكار لفئة أفضل فيلم دولي. يروي فيلم «200 متر» قصة صمود وتفاؤل في وجه الجدران والحواجز التي صنعتها أيدي البشر. يتناول المخرج والكاتب أمين نايفة جميع التفاصيل بأسلوب جميل ودقيق وغير متكلف ممزوج بالإنسانية وروح الفكاهة. قلما تنجح الأفلام على جميع الأصعدة كما نجح هذا الفيلم، من أداء علي سليمان الباهر إلى كل شخصية يلتقي بها على الطريق. بكتابته وإخراجه الرائعين، سيصمد هذا الفيلم عبر السنين ليتبوأ مكانة فريدة بين الأفلام العربية الكلاسيكية.»

سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 في وقت متأخر بتاريخ 25 نيسان/ أبريل جرّاء انتشار الوباء العالمي.

وقد قامت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بمراجعة معايير التأهيل الخاصة بها بشكل استثنائي لهذا العام، ولا سيما في ما يتعلّق بإلزامية عرض الأفلام المرشحة في دور السينما التجارية.

وكان الأردن قد وصل للمرحلة التنافسية الأخيرة سنة 2016 بفيلم «ذيب» لمخرجه ناجي أبو نوار.