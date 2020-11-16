2 تريليون دولار إجمالي انفاق المسلمين على الأغذية والملابس الحلال في 2019

المستقلة/أمل نبيل/ بلغ إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، و الإعلام والترفيه الحلال بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019، بمعدل نمو 3.2 ٪ مقارنة بعام 2018.

ويتوقع أن ينكمش هذا الإنفاق بحوالي 8 ٪ خلال عام 2020، بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد–19”..بحسب تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي.

وتوقع التقرير أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021، إذ من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي عام 2024.

وجاءت الإمارات في المركز الأول لقطاعي الأزياء المحتشمة ووسائل الإعلام والترفيه الحلال.