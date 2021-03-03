197 مسنا في دور الرعاية الاجتماعية يتلقون لقاح كورونا فى الأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، الأربعاء، أن 197 مسنا تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد، من أصل 367 مسنا في دور الرعاية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن “170 مسنا موزعين على 4 دور رعاية في محافظة العاصمة لم يتلقوا اللقاح”، مشيرة إلى أنه “سيصار إلى تنفيذ إجراءات تطعيمهم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تواصل بالتعاون مع الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة، تطعيم كبار السن في دور الرعاية التابعة لها بلقاح كورونا.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، إن “الحملة واصلت أعمالها في محافظات العاصمة والزرقاء وإربد، في دارات (سمير شما)، ومركز سمو الأميرة منى للمسنات، ودار (البر) لرعاية كبار السن”.

من جهته، تفقد أمين عام الوزارة برق الضمور، عمليات تطعيم كبار السن، وأوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

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