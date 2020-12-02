167 مليون دينار تراجع في السيولة الفائضة بالمركز الأردني

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المستقلة/- تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني من 2.81 مليار دينار، إلى 2.65 مليار دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، بتراجع قدره 167 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع

والسيولة النقدية بالبنك المركزي، تعني قدرته على تسديد جميع التزاماته نقداً، والاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني.. استقرت قيمة الاحتياطات الإلزامية عند 1.212 مليار دينار.

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