160 مليار ريال.. إيرادات متوقعة بموازنة قطر 2021

المستقلة/- وضعت قطر اليوم الخميس ميزانيةً عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، ويمثِّل هذا خفضاً بنسبة 7.5% للنفقات عن عام 2020. وتتوقَّع الميزانية عجزاً قدره 9.5 مليار دولار في العام المقبل بسبب تراجع الإيرادات.

وقالت وزارة المالية في بيان، إنَّ الدولة تتوقَّع إيرادات كليَّة بـ160.1 مليار ريال العام المقبل، مقارنةً مع 211 مليار ريال في ميزانية 2020، استناداً إلى سعر نفط 40 دولاراً للبرميل في المتوسط.

ومن المتوقَّع أن تبلغ إيرادات النفط 121.6 مليار ريال العام المقبل، بانخفاض 27.6 % عن ميزانية 2020.