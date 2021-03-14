12.4 مليار ريال قيمة التداول بالسوق السعودية خلال تعاملات الأحد

المستقلة/-أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد مرتفعًا 76.82 نقطة ليقفل عند 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

من جانبه، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

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