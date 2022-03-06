11 ظاهرة فلكية بسماء مصر في اذار

المستقلة /- تشهد سماء مصر في مارس/آذار الجاري 11 ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وقال أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن غالبية الظواهر الفلكية ستكون اقترانات طبيعية مثل اقتران القمر والمريخ واقتران كوكبي الزهرة وزحل، وهي عبارة عن ظهور جرمين في السماء قريبين من بعضهما البعض.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” على قناة DMC المصرية أن الاقتران عبارة عن اقتراب ظاهري وليس حقيقياً.

ولفت إلى أن سماء مصر تشهد 8 اقترانات في مارس/آذار، منها مَن يمكن رؤيته بالعين المجردة عدا اقتران القمر بالحشد النجمي “خلية النحل”، والذي يلزمه ارتداء تليسكوب من أجل رصده ورؤيته.
وتابع أن هناك ظاهرة فلكية تشهدها السماء الثلاثاء، وهي اقتران القمر وعطارد وزحل.

وأكد أنه حدث قبل شروق الشمس بساعة ظهر بالقرب من الأفق الشرقي، كما ظهر كوكبا الزهرة والمريخ وكانا لامعين في السماء.

 

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