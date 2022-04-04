10 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لصائمي رمضان

المستقلة /- مع قدوم شهر رمضان، تكثر الأسئلة عن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للصائمين، وعن أفضل الطرق لتنظيم الأكل والشرب بعد ساعات طويلة من الصيام.

ويقدم الطبيب التركي أيمن صقللي 10 نصائح غذائية للحفاظ على الجهاز الهضمي للصائمين.

1- الاهتمام بوجبة السحور وعدم إغفالها لتجنب انخفاض مستويات السكر في الدم، ولا سيما بعد ساعات طويلة من الصيام.

2- تناول المكسرات غير المملحة وغير المحمّصة، والإكثار من تناول الخضراوات التي تحتوي على الألياف، لتحسين عملية الهضم وزيادة معدل الشبع طوال ساعات الصيام.

3- التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض والزبادي والكفير (لبن متخمّر يُعرف أيضا باسم الفطر الهندي).

4- تناول وجبات خفيفة عقب موعد الإفطار مباشرة، مثل طبق الحساء (الشوربة) ثم الانتظار حوالي 15 دقيقة قبل البدء في الطعام، لتجنب حدوث عسر الهضم.

5- تجنب تناول وجبات ذات سعرات حرارية مرتفعة، كالأرز والمعكرونة والمقليات والحلويات، لتقليل احتمالات زيادة الوزن وعسر الهضم.

6- طبخ الطعام بزيت الزيتون بدلا من السمن المهدرج، وكذلك تناول اللحوم البيضاء (الدواجن والأسماك) أكثر من اللحوم الحمراء.

7- تجنب تناول الحلوى الدسمة عقب الإفطار مباشرة، وتناول قطعة واحدة من الحلوى المصنّعة بالحليب والكريمة.

8- تناول عدة وجبات خفيفة وصغيرة على فترات زمنية طوال الفترة من الإفطار وحتى الإمساك، بدل وجبة واحدة دسمة.

9- استهلاك كمية من المياه لا تقل عن لترين، واحتساء المشروبات الصحية، كالألبان والمياه المعدنية، وأعشاب البابونج، لتعويض السوائل التي فقدها الجسم طوال فترة الصيام.

10- ممارسة تمارين رياضية منزلية خفيفة بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار، وعدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة لاحتوائهما على نسبة مرتفعة من الكافيين