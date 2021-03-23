يوفنتوس يدرس إقالة بيرلو

المستقلة/- أصبح مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو مهددا بالإقالة من قيادة السيدة العجوز قبل نهاية الموسم الحالي.

وخرج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، كما تراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وفقا لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس لا تفكر في إقالة بيرلو قبل نهاية الموسم، إلا إذا تفاقم الوضع السيئ للفريق بالدوري الإيطالي.

وأشارت إلى أن خطة إدارة يوفنتوس في هذه الحالة تتجه لتعيين إيجور تيودور، مساعد بيرلو، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن تيودور لم يعد على علاقة جيدة مع بيرلو أو روبرتو بارونيو أحد أعضاء الجهاز الفني ليوفنتوس.

وقالت الصحيفة الإيطالية: “إذا تأجلت إقالة بيرلو إلى الصيف، فإن يوفنتوس لن يستطيع التعاقد مع مدرب كبير مثل يورجن كلوب (ليفربول) أو بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) لأسباب مالية”.

وذكرت أن البدلاء المحتملين في يوفنتوس، هم: جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا) ولوتشيانو سباليتي (المدرب السابق لإنتر وروما)، وسيموني إنزاجي (لاتسيو).

وأكد أن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، لا يزال في الحسابات، لكن علاقته السيئة مع بافل نيدفيد نائب الرئيس وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي قد تمنع عودته إلى السيدة العجوز.

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