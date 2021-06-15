يوفنتوس يتحرك لضم نجم بايرن ميونخ

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي عن رغبة يوفنتوس في ضم أحد نجوم بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتولى ماسيمليانو أليجري، قيادة يوفنتوس في ولاية جديدة، خلفا لأندريا بيرلو، ويسعى ماكس لعلاج الشروخ التي تركها المدرب السابق.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن يوفنتوس يسعى لتعزيز وسط ملعبه، مع رغبته في ضم الفرنسي كورنتين توليسو، نجم بايرن ميونخ.

وأضاف التقرير، أن أليجري معجب بإمكانات لاعب الوسط الفرنسي، الذي كان قريبا جدا من الانتقال ليوفنتوس في 2017، قبل انتقاله لبايرن ميونخ.

وعلى الرغم من أن مانويل لوكاتيللي، نجم ساسولو، يعد أولوية للبيانكونيري هذا الصيف، إلا أن توليسو قد يكون فرصة أكثر من جيدة نظرا لأن بايرن منفتح على بيعه، في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إلى أن المحادثات بين يوفنتوس وبايرن ميونخ قد بدأت بالفعل بشأن نقل توليسو إلى تورينو.

جدير بالذكر، أن هناك تقارير ربطت اسم ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة، بالعودة ليوفنتوس من جديد هذا الصيف، باعتباره أحد اللاعبين المفضلين لأليجري، لكن البوسني لم يحصل على فرصة للمشاركة في كامب نو.

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