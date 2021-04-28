يوسف الشريف يتصدر ترند تويتر بسبب “كوفيد 25”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر الفنان المصري يوسف الشريف تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل ساعات من عرض الحلقة الأولى من مسلسله “كوفيد 25” الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2021.

ويعرض ابتداء من اليوم الأربعاء 28 أبريل مسلسل يوسف الشريف “كوفيد 25″، والذي يعرض على 5 قنوات فضائية دفعة واحدة إضافة إلى منصة watchit وشاهد vip.

وينتمي المسلسل لنوعية الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الوباء التي تعيشه البلاد، من خلال قصة خيالية، ودراما اجتماعية، والمسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة، ومشاهد الأكشن، والتشويق، والرعب، ويجسد الفنان يوسف الشريف فيه شخصية “يوتيوبر”.

ويشارك في مسلسل “كوفيد 25” عدد كبير من الفنانين مع يوسف الشريف، ومنهم أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيناس كامل، إدوارد، إسلام جمال، راندا البحيري، زكي فطين، عماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة “سينرجي”، ويعرض على قناة “الحياة” الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا.

 

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