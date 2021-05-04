يزيدي : بناء القواعد التركية في كردستان يجري باتفاق مع الحزب الديمقراطي

المستقلة /- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، أن بناء القواعد التركية في إقليم كردستان العراق يجري باتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، داعيا الى اتخاذ اجراءات رادعة ضد تركيا.

وقال يزيدي في حوار تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “بناء القواعد التركية في إقليم كردستان يجري باتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مشيرا الى أن ” ما يجري الان هو باتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا”.

وأضاف أن “على الدولة العراقية اتخاذ اجراءات رادعة ضد تركيا لا استدعاء القائم بالاعمال”، مؤكدا أن “حزب العمال الكردستاني ذريعة التدخل التركي في العراق”.

وبشأن التواجد العسكري الأميركي رغم قرار مجلس النواب، أكد يزيدي أن “الوجود الاميركي يستمر بموافقة الحكومة العراقية”.