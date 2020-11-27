“يا بخته” لـ هاني شاكر وأحمد سعد تتخطى الـ700 ألف مشاهدة فى يومين ( فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان المصرى أحمد سعد، فيديو كليب “يا بخته”، مع النجم الكبير هاني شاكر لأول مرة ، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وحصدت الأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة ، بعد مرور يومين على طرحها ، وهى من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد ، وتقول مطلع الأغنية:” يا بخته.. يا بخته.. ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته، يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده، لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانة بوخته، إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف”.

وعبر أحمد سعد، عن سعادته بنجاح الأغنية، خلال لقائه مع برنامج “Mbc Trending”، وقال: “التجربة مبسوط بيها جدًا، لأن أي حد لو عدى جنبي أنا وهاني شاكر، هيعيط من كمية الأغاني الدراما اللي عملناها في حياتنا، وكان نفسي أعمل حاجة فيها بهجة وفرح، وكانت حاجة جديدة علينا، وأنا شايف نجاح كبير حققناه”.