ياسمين عبدالعزيز تعلن عن خبر حملها بهذا الطريقة

المستقلة /- بعد وعكة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز الصحية التي اثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة اشهر لا تزال الفنانة ياسمين عبدالعزيز في اختفاء بعد الوعكة الصحية وقل ظهورها بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما سفرها للخارج لتقلي العلاج قبل ظهورها مؤخرا برفقة الاعلامية المصرية منى الشاذلي عبر برنامجها الشهير.

في التفاصيل ، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز ظهرت فيها ببطن منتفخ ما أثار جدلاً كبيراً بين محبها إذ بارك لها البعض ظناً منهم أن الصورة حديثة في حين أن البعض أشار الصورة بهدف المزاح أو قديمة خصوصاً أن ياسمين كانت نشرت قبل ساعات قليلة ظهرت فيها بكامل رشاقتها.

وكان نشر الممثل المصري أحمد العوضي صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الغجتماعي، لرسالة غامضة وصلت له من حساب مزيّف يحمل إسم زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وقالت له: “مساء الخير يا عوضي”، ليعلّق عليها: “معقوله.. اومال انا متجوز مين”

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز دخلت في وعكة صحية شديدة قبل عدة اشهر بعد اجرائها عملية تجميل حساسة في الرحم ما ادى الى نشوب غيبوية لها بسبب خطأ طبي من قبل كادر المستشفى التي تلقت العلاج به.