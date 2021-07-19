ولى العهد السعودى يستقبل محمد بن زايد في الرياض “صور”

ولى العهد السعودى يستقبل محمد بن زايد في الرياض “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ووفق وكالة “واس” السعودية، فإن بن زايد وصل إلى الرياض اليوم الاثنين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان