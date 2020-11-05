وكيل وزارة الداخلية يعلن عن خطة لحماية انتخابات مجلس النواب 2021

المستقلة / سرى جياد/ اعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود اعداد خطة لحماية انتخابات مجلس النواب التي ستجري في حزيران من العام المقبل.

وقال محمود الذي يرأس لجنة امن الانتخابات في تصريح للصحيفة الرسمية ،انه استناداً لتوجيهات المراجع العليا عقدت عدة اجتماعات مع جميع الدوائر التخصصية الامنية ومنها الفنية وتسخير جميع امكانيات الوزارة لحفظ القانون والمواطن وسلامة سير الانتخابات الخاصة بمجلس النواب التي حددت في حزيران من العام المقبل.

واضاف انه تم توزيع المهام والواجبات المناطة الى منتسبي وزارة الداخلية وخصوصاً القوى الماسكة للارض واضافة عناصر اضافية لها من المقرات المسيطرة والمساندة ونشر عناصر استخبارية فعالة لدرء الخطر عن المواطن.

وتابع ان وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه جميع مفاصل وزارة الداخلية بضمنها التابعة للوكالة وحسب توجيهات المراجع العليا،بضرورة التعامل بمهنية ووفق مانصت عليه القوانين الدولية لحقوق الانسان مع المتظاهرين السلميين وباخلاق المقاتل البطل الذي سطر اروع البطولات عندما دحر اعتى العصابات الاجرامية الارهابية “داعش”مروراً بالقضاء على الجرائم المنظمة.

وبين ان الوزارة ثقفت جميع المقاتلين على التعامل الجدي مع المتظاهرين سواء الذين كانوا في بغداد او الذين لازالوا متواجدين سواء في البصرة او ذي قار او غيرها من المحظات،على اعتبار ان حق التظاهر مكفول دستوريا ومن مهامهم الحفاظ على حياة المتظاهرين وفي الوقت نفسه حفظ امن وسيادة الدولة.

واشاد محمود بمنتسبي الداخلية ضباطا ومراتب الذين يتمتعون بمعايير وطنية وانسانية قبل ان يكونوا في مواقعهم هذه،وتعليمهم خلال دراستهم الامنية من الخبرات التي سبقتهم المهنية والشفافية ومراعاة الجانب الانساني في التعامل،ومحاسبة كل شخص ينتمي لهذه المؤسسة اذا اخل ينظام حقوق الانسان.

واكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة على ان الوكالة تعمل دائماً كحلية نحل وفريق عمل لتطوير عمل الدوائر ولدينا اقسام تخصصية باعداد خطط العمل والتطوير.