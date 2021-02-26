“وقاحة وكذب” إليسا تفتح النار على وزير الصحة اللبناني

المستقلة/- منى شعلان/ فتحت الفنانة اللبنانية إليسا، النار على وزير الصحة اللبناني، حمد الحسن، وبعض النواب، بسبب تشكيكها في صحة أرقام مصابي فيروس كورونا المستجد وأعداد الوفيات بالفيروس في لبنان.

وكتبت إليسا من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة:”حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللى ماتوا وكيف ماتوا”،وأرفقت التغريدة بهاشتاغ “لا ثقة”.

وفي سياق آخر ، حققت أغنية “نفسي أقوله” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 100 مليون استماع بعد مرور أكثر من عامين على طرحها ضمن أغنيات ألبومها” إلى كل اللي بيحبوني”.

وتعد هذه الأغنية الثالثة لـ اليسا التي تدخل قائمة أغنيات الـ 100 مليون بعد أغنية “حالة حب” من البوم “حالة حب” الذي طرح في 2014، و “مكتوبة ليك” من ألبوم “سهرنا يا ليل” عام 2016.

وانطلق “بودكاست إليسا” يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء، تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

 

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