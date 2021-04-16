وفاة وزير مالية السودان الأسبق عبد الرحيم حمدي متأثرا بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفي اليوم الجمعة، وزير المالية السوداني الأسبق عبد الرحيم حمدي (82 عاما) إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت أسرته.

وشغل حمدي منصب وزير المالية لثلاثة عقود في عهد النظام السابق برئاسة عمر البشير، ويعد عراب سياسة التحرير الاقتصادي في البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ولد حمدي عام 1939 بمدينة مروي في شمال السودان، وبدأ حياته المهنية صحافياً ثم اقتصاديا، بعد أن تخرج في الاقتصاد من جامعة الخرطوم 1962.

عمل موظفا بوزارة المالية السودانية، كما شغل منصب نائب مدير بنك فيصل الاسلامي، ونائب مدير بنك البركة.

شغل حمدي منصب وزير المالية بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير في 1989، ثم تقلد منصب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، ثم أعيد وزيرا للمالية في العام 2002

تلاحق حمدي آراء اقتصادية عنصرية عرفت بـ“مثلث حمدي“ هدفت تلك السياسة لتركيز الخدمات في مثلث ”دنقلا- سنار- كردفان“، ما أثارت جدلا واسعا طوال عهد النظام السابق.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وفاة وزير مالية السودان الأسبق عبد الرحيم حمدي متأثرا بفيروس كورونا

اخر الاخبار

مطالبات بإيقافه.. “طنّب رسلان” برنامج مقالب عراقي يحدث ضجة على السوشيال ميديا

اخر الاخبار

السعودية.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ900 لليوم الرابع عالتوالى

اخر الاخبار

أثيوبيا توجه اتهاما لمصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة 

اخر الاخبار

خالد النبوي يتعافى من فيروس كورونا

اخر الاخبار

الإمارات.. السجن 14 عاما لمتهمين خليجيين انتحلوا صفة رجال أمن

اخر الاخبار

وزير الطاقة اللبناني يكشف عن السبب الرئيسي فى أزمة الوقود

اخر الاخبار

وزير الطاقة اللبناني يكشف عن السبب الرئيسي فى أزمة الوقود

اخر الاخبار

“سخيف” نادية مصطفى تهاجم رامز جلال بسبب زوجها

اخر الاخبار

الإمارات تعلن تفاصيل ملابسات وفاة “الرجل النفاث” في دبي

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة يعقبها انخفاض حرارة وأمطار

اخر الاخبار

الصحة السورية: لم نتجاوز الخطر وكورونا يمتد فى محافظات جديدة

اخبار العراق

المفوضية تلخص آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وتوضح بشأن المراقبة الدولية

اخر الاخبار

القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين ببغداد

اخبار العراق

البرلمان يرد على بيان المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع “التحرير” لمستثمرين أجانب

اخر الاخبار

رئيس شركة فايزر يثير الجدل بشأن التلقيح بجرعة ثالثة واخرى سنوية !