وفاة وزير مالية السودان الأسبق عبد الرحيم حمدي متأثرا بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفي اليوم الجمعة، وزير المالية السوداني الأسبق عبد الرحيم حمدي (82 عاما) إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت أسرته.

وشغل حمدي منصب وزير المالية لثلاثة عقود في عهد النظام السابق برئاسة عمر البشير، ويعد عراب سياسة التحرير الاقتصادي في البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ولد حمدي عام 1939 بمدينة مروي في شمال السودان، وبدأ حياته المهنية صحافياً ثم اقتصاديا، بعد أن تخرج في الاقتصاد من جامعة الخرطوم 1962.

عمل موظفا بوزارة المالية السودانية، كما شغل منصب نائب مدير بنك فيصل الاسلامي، ونائب مدير بنك البركة.

شغل حمدي منصب وزير المالية بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير في 1989، ثم تقلد منصب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، ثم أعيد وزيرا للمالية في العام 2002

تلاحق حمدي آراء اقتصادية عنصرية عرفت بـ“مثلث حمدي“ هدفت تلك السياسة لتركيز الخدمات في مثلث ”دنقلا- سنار- كردفان“، ما أثارت جدلا واسعا طوال عهد النظام السابق.