وفاة والد المنتج المصري نصر محروس إثر إصابته بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ توفي منذ قليل المنتج المصري محروس عبد المسيح والد المنتجين نصر محروس وهانى محروس، في أحد مستشفيات القاهرة الكبري متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد ‘كوفيد-19″.

وكتب نجله المنتج نصر محروس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “انتقل إلي الأمجاد السماوية أبويا الغالي ونور عيني محروس عبد المسيح
زوج السيدة ماتيلدا شاكر، ووالد كل من نصر، أمير ،هاني،نادية،أميرة و نرمين، لِأَنَّنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ”.

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين المصريين.

واستكمل ابنه المنتج الفني نصر محروس مسيرة والده، الذى عمل فى عالم الغناء والموسيقى في سن مبكرة جداً، عندما كان يساعد والده، وعمل نصر محروس في بداية الثمانينيات بتوزيع شرائط الكاسيت التي كان ينتجها والده، وكان معه شقيقه أمير محروس، وفي آواخر الثمانينيات قرر نصر محروس إنشاء شركته الخاصة بعدما شعر بقدرته على صنع النجوم واكتشاف المواهب الفنية ذات الإحساس النقى وتقديمهم للجمهور، وكانت أول اكتشافاته المطرب أمين سامى.

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