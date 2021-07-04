وفاة مصريين بسبب حرائق هائلة في قبرص

المستقلة/-احمد عبدالله/اندلعت حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس ٣ يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق.

وكانت السفارة قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.
كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

هذا، وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

وفاة مصريين بسبب حرائق هائلة في قبرص

اخبار العراق

رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية يؤدي اليمين القانونية

اخبار العراق

العراق يحافظ على مرتبته 38 عالميا في احتياط الذهب

اخبار العراق

مفوّضية الانتخابات تضع آليات صارمة لاستخدام البطاقة الإلكترونية “قصيرة الأمد”

اخبار العراق

محافظة الديوانية توزع 800 كرفان سكني على الارامل والمتجاوزين

اخبار العراق

التربية النيابية تدعو لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح نهائية

اخبار العراق

الامم المتحدة تنظم مشروع التحقيق في الجرائم المالية المعقدة في العراق

اخبار العراق

الامم المتحدة تنظم مشروع التحقيق في الجرائم المالية المعقدة في العراق

اخبار العراق

سلطة الطيران المدني ستعتمد بطاقة التلقيح بدلا من فحص pcr

اخبار العراق

أمانة مجلس الوزراء تعلن إنجازها مراحل متقدمة من ملف الحكومة الإلكترونية

اخبار العراق

محافظ ذي قار يؤكد.. عشرات الشركات التركية والصينية والعربية ترغب بالاستثمار

رياضية

تعرف على مواجهات نصف نهائي يورو 2020

اخر الاخبار

فيديو وصور.. ليلة طربية ساحرة لـ ماجد المهندس في جدة

اخر الاخبار

صور.. جلسة تصوير لـ هيا الشعيبي وابنتها تشعل السوشيال ميديا

رياضية

إنجلترا تسحق أوكرانيا في يورو 2020

رياضية

الدنمارك تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 على حساب التشيك

اخر الاخبار

لورين عيسى تروي تفاصيل صادمة بشأن زوجها الراحل عبد الخالق الغانم