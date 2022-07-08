وفاة سعد المهنا يهز المجتمع السعودي وهذا سبب الوفاة

المستقلة /- حالة من الصدمة والحزن عمت الأوساط الإعلامية والشبابية، المجتمع السعودي بشكل عام، بعد نبأ ​وفاة مشهور مواقع التواصل سعد المهنا، الملقب بسناب ايفنت الرياض،​ لأنه لم يكن فقط مؤثراً عادياً بل كان له باع ومساهمات في أعمال خيرية.

وكان المهنا يقوم بتغطية فعاليات عدد من المقاهي وغيرها بطريقة حظي من خلالها بشعبية في السعودية، وحمل لقب “إيفنت ​الرياض​”، لأنه كان ينشر مع متابعيه بعض التغريدات حول الحفلات التي تقام في الرياض ومواعيدها.

وتوفي الناشط السعودي، اثر تعرضه لسكته قلبية المت به بشكل مفاجئ، ووارى الثرى في احد المقابر في العاصمة السعودية الرياض، ونعاه عدد كبير من رواد مواقع التواصل والاعلاميين والمشاهير في السعودية، حيث كتب عبد الله العثمان عبر التويتر :إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم في وفاة سعد المهنا #ايفنت_الرياض والله يغفر له ويرحمه ويجعل ما أصابه في دنياه طهور وتكفير لذنوبه”.

كما كتب عبد الرحمن الناصر، رئيس قسم الفن في جريدة الرياض:”اللهم اغفر له وارحمه، وجازاه من طيب معشره طيب، فقد كان عونا لزملائه كافً عنهم”.