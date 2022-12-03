وفاة الموسيقي الشاب يوسف العدل

المستقلة/- نعى المؤلف الموسيقي خالد الكمار، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، صديقه الموسيقي والمؤلف يوسف العدل، الذي رحل اليوم.

ونشر الكمار صورة يوسف، معلقا “الموسيقي والمؤلف الصديق يوسف العدل في ذمة الله في عز شبابه، إنه حقا يوم حزين. كان دايما يبادر بالسلام والمباركة والمساندة في أي موقف. إلى لقاء آخر يا عزيزي”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال يوسف العدل كمؤلف موسيقي، وضع لحن إعلان واحد من محلات الأثاث الشهيرة، ويشارك فيه الفنان توني ماهر، كما اشتهر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بجملة “قالتلي هستناك.. حسيتها ملاك.. واديني قاعد باكل جاتوه في فرحها”.