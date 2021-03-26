وفاة المخرج المصري هاني إسماعيل

المستقلة/- منى شعلان/ توفى المخرج المصري هاني إسماعيل، اليوم الجمعة ، بعد تعرضه لوعكة صحية، حسبما أكدت نقابة المهن التمثيلية، ولم يحدد موعد تشييع الجثمان حتى الآن.

هاني إسماعيل مخرج مصري من مواليد محافظة الجيزة في 9 مارس، بدأ مشواره المهني بعدة سهرات تليفزيونية لكن شهرته كمخرج جاءت مع مسلسل “الحساب” 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل “السيرة الهلالية” 2000.

كما حقق مسلسله “سوق العصر” 2001 نجاحاً كبيراً عند عرضه لأول مرة، ومن أشهر مسلسلات الراحل “ولاد السيدة” و”أوراق التوت” و” حمزة وبناته الخمسة”و”حضرة الضابط أخي”، وغيرها من الأعمال.