وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح بعد تعرضه لحادث سير

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا الفنان اللبناني حسام الصباح، عن عمر ناهز 63 عاما، وذلك على إثر تعرضه لمضاعفات إصابته بحادث سير، كان قد تعرّض له منذ 10 أيام.

وكتب الصحفي اللبناني، إيلي مرعب، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ”‏وفاة الممثل ‎#حسام_الصباح متأثرا بمضاعفات حادث سير تعرّض له قبل عشرة أيام.. آخر أعماله كان مسلسل‎#عشرين_عشرين، ولعب دور (أبو الليل) الله يرحمه“.

وتعرض الممثل والمخرج المسرحي اللبناني حسام الصباح (63 عاما) لحادث سير مروع على طريق المصيلح-النبطية، قبل أكثر من أسبوع، حين كان متوجها إلى منزله في مدينة النبطية، حيث فقد السيطرة على سيارته وانقلبت به وسط الأوتوستراد، ونقل إلى مستشفى الراعي في صيدا، إذ تم إدخاله غرفة العناية الفائقة.

وبدأ حسام الصباح حياته الفنية من خلال اتحاد الشباب الديمقراطي، وقدم مع أصدقائه مجموعة مسرحيات بعضها من إخراجه، ومنها مسرحية “الفجر”، التي قُدمت في قصر الأونيسكو عام 1974.

ودرس الصباح في دار المعلمين وبعد التخرج عمل معلما في إحدى مدارس بيروت، لكن حبه للفن دفعة للالتحاق معهد الفنون الجميلة وتخرج في عام 1980 ليبدأ مسيرته.

ومن أعماله مسلسلات “دولار” و”50 ألف” و”الهيبة” كما ظهر ضيف شرف في مسلسل “ممالك النار” وآخر مشاركاته مسلسل “2020”.

وكان آخر مشاركات حسام الصباح الفنية من خلال مسلسل ”عشرين عشرين“، الذي شارك فيه بدور ”أبو الليل“، في دراما رمضان الماضي.

 

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام النيبال

رياضية

ألابا يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد

رياضية

كونتي يدعم شائعات رحيل حكيمي عن إنتر ميلان

رياضية

مدرب ألمانيا يصدم ريال مدريد وبرشلونة

رياضية

تطورات جديدة في مفاوضات ميسي مع برشلونة

رياضية

انتخاب إدارة جديدة لنادي نفط الوسط

رياضية

لاعب عراقي يقترب من الدوري الإسباني

رياضية

لاعب عراقي يقترب من الدوري الإسباني

اخر الاخبار

وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح بعد تعرضه لحادث سير

اخر الاخبار

الجزائر.. إعادة فتح معبر الدبداب مع ليبيا وتدشين خط بحري بين البلدين

اخر الاخبار

مهم لأولياء الأمور .. تحدي على تيك توك يهدد حياة أطفالك

اخر الاخبار

باحثة أردنية تحصل على جائزة إلينوي العالمية للإبداع

اخر الاخبار

محمد هنيدي يجبر فنان صاعد على الإعتذار.. والاخر يرد

اخر الاخبار

آخر تطورات قضية الداعية وسيم يوسف .. وما قصة الفيديو الأخير

اخبار مصر

الحكومة المصرية ترد على زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

استعداد لمواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 90 سنة

اخر الاخبار

داء الفطر الأسود وعلاقته بكورونا