وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بكورونا

المستقلة /- أعلنت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس، وفاة الفنان مشاري البلام مواليد (12 كانون الأول ديسمبر 1972)، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الفنان الراحل، أحد الوجوه التي برزت بقلم الكاتبة فجر السعيد، كما أدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة.

والفنان الراحل، متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة