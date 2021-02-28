وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان متأثرا بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ توفي منذ قليل الفنان القدير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما، داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

بدأ يوسف شعبان العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم “في بيتنا رجل” إنتاج عام 1961، وضم هذا الفيلم نخبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل: رشدي أباظة، وعمر الشريف، وحسن يوسف، ولذا حقق نجاحا كبيرا، ولفت أنظار شركات الإنتاج لميلاد وجه جديد.

توالت أعمال يوسف شعبان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام منها: “زقاق المدق، ودرب الجدعان، وميرامار، واذكريني، والرصاصة لا تزال في جيبي، والطريد، ومراتي مدير عام”.

كما حقق نجاحا كبيرا في الدراما التليفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلا أبرزها: “المال والبنون، الضوء الشارد، الشهد والدموع، ليالي الحلمية، رأفت الهجان”.

وشارك أيضا في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وبفضل سمعته الطيبة وقيمته الفنية تم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في الفترة من 1997 إلى 2003.

على صعيد الحياة الشخصية تزوج يوسف شعبان 3 مرات، وكانت الأولى من الفنانة ليلى طاهر عام 1963، وحدث الانفصال بعد 4 سنوات ولم يثمر هذا الزواج عن أولاد، ثم تزوج من نادية إسماعيل ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وأنجب ابنته سيناء، ولم يستمر هذا الزواج إلا عامين فقط، أما المرة الثالثة والأخيرة فكانت من سيدة كويتية تدعى إيمان الشريعان ورزق منها بـ “زينب، ومراد”.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم “الهرم الرابع” مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.

 

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