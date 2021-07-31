وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا اليوم السبت الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض، في العاصمة البريطانية لندن.

وكان مازن التميمي، زوج الفنانة الكويتية، انتصار الشراح، قد كشف خلال الساعات الماضية عن انتكاس الحالة الصحية لزوجته، مطالبًا جمهورها العربي والخليجي، بالدعاء لها.

وأشار التميمي، إلى أنه تم تحويل زوجته إلى مستشفى وليستون في لندن، بقرار من الأطباء، حيث تم إدخالها إلى العناية المركزة، لوضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وقال التميمي في تصريحات صحفية: “أم سالم بيد الله، وما تحتاج إلا الدعاء من محبيها وجمهورها في جميع الدول الخليجية والعربية، لعل وعسى أن تقوم بالسلامة وترجع للكويت وأهلها بصحة وعافية”.

وتوجه زوج الفنانة انتصار الشراح، بالشكر إلى السفارة الكويتية في بريطانيا، والمكتب الصحي التابع لها “على ما بذلوه من جهود في متابعة حالة زوجته الصحية، ونقلها من مستشفى رويال فري، إلى مستشفى وليستون بكل يسر”.

وفي منتصف يوليو/ تموز الجاري، قالت صحيفة المواطن السعودية، إن انتصار الشراح قد تظل في لندن خلال رحلة العلاج لنحو 6 أشهر، بسبب حالتها الصحية السيئة، التي ستضطرها إلى عمل الكثير من الفحوصات.

وأشارت إلى أن الشراح تحتاج إلى غسيل الكلى، بعد تعرضها لمضاعفات صحية، بعد إجرائها عملية جراحية، لإزالة بعض التقرحات التي كانت تعاني منها في المعدة.

وبدأت الفنانة الراحلة التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ومن أهم أعمالها مسرحية “باي باي لندن” و “انتخبوا أم علي ” وبرنامج “فضائيات” و”أوبريت “بعد العسل” وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.