وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفي، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما.

كان قد تولى كمال الجنزوري رئاسة وزراء مصر لأول مرة في الفترة من 4 يناير/ كانون الثاني 1996 إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1999.

كما كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير.

ولفت الموقع إلى أن الجنزوري هو صاحب الخطة العشرينية، التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.

ولقب الجنزوري بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنه شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي.

وقبل توليه رئاسة الوزراء أصبح وزيرا للتخطيط ثم نائبا لرئيس الوزراء.

وكان من أبرز المشروعات القومية التي بدأها الجنزوري مشروع مفيض توشكى وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، إضافة إلى مشروع غرب خليج السويس.